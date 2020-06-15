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13067 W MINE Trail
Last updated April 3 2020 at 1:55 PM

13067 W MINE Trail

13067 West Mine Trail · (623) 414-2984
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Location

13067 West Mine Trail, Peoria, AZ 85383
Trilogy at Vistancia

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,200

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2 Bed · 2 Bath · 1656 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13067 W MINE Trail have any available units?
13067 W MINE Trail has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 13067 W MINE Trail have?
Some of 13067 W MINE Trail's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13067 W MINE Trail currently offering any rent specials?
13067 W MINE Trail isn't currently offering any rent specials.
Is 13067 W MINE Trail pet-friendly?
No, 13067 W MINE Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 13067 W MINE Trail offer parking?
Yes, 13067 W MINE Trail does offer parking.
Does 13067 W MINE Trail have units with washers and dryers?
No, 13067 W MINE Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 13067 W MINE Trail have a pool?
Yes, 13067 W MINE Trail has a pool.
Does 13067 W MINE Trail have accessible units?
No, 13067 W MINE Trail does not have accessible units.
Does 13067 W MINE Trail have units with dishwashers?
Yes, 13067 W MINE Trail has units with dishwashers.
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