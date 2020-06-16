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Peoria, AZ
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12081 W DESERT MIRAGE Drive
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

12081 W DESERT MIRAGE Drive

12081 West Desert Mirage Drive · (602) 327-8887
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Location

12081 West Desert Mirage Drive, Peoria, AZ 85383
Blackstone at Vistancia

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit lot 33 · Avail. now

$3,800

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3 Bed · 2 Bath · 1817 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
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recently renovated
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12081 W DESERT MIRAGE Drive have any available units?
12081 W DESERT MIRAGE Drive has a unit available for $3,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 12081 W DESERT MIRAGE Drive have?
Some of 12081 W DESERT MIRAGE Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12081 W DESERT MIRAGE Drive currently offering any rent specials?
12081 W DESERT MIRAGE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 12081 W DESERT MIRAGE Drive pet-friendly?
No, 12081 W DESERT MIRAGE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 12081 W DESERT MIRAGE Drive offer parking?
No, 12081 W DESERT MIRAGE Drive does not offer parking.
Does 12081 W DESERT MIRAGE Drive have units with washers and dryers?
Yes, 12081 W DESERT MIRAGE Drive offers units with in unit laundry.
Does 12081 W DESERT MIRAGE Drive have a pool?
No, 12081 W DESERT MIRAGE Drive does not have a pool.
Does 12081 W DESERT MIRAGE Drive have accessible units?
No, 12081 W DESERT MIRAGE Drive does not have accessible units.
Does 12081 W DESERT MIRAGE Drive have units with dishwashers?
Yes, 12081 W DESERT MIRAGE Drive has units with dishwashers.
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