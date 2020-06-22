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4850 E Dartmouth Circle
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4850 E Dartmouth Circle

4850 East Dartmouth Circle · No Longer Available
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Location

4850 East Dartmouth Circle, Mesa, AZ 85205

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
pool
garage
pet friendly
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CREDIT CHECKS ARE $50.00 PER ADULT OVER THE AGE OF 18, NON-REFUNDABLE.

PLEASE CALL SHELLEY PELKY AT 602-762-6468 WITH ANY QUESTIONS.
THANK YOU

No Cats Allowed

(RLNE3804624)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4850 E Dartmouth Circle have any available units?
4850 E Dartmouth Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 4850 E Dartmouth Circle have?
Some of 4850 E Dartmouth Circle's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4850 E Dartmouth Circle currently offering any rent specials?
4850 E Dartmouth Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 4850 E Dartmouth Circle pet-friendly?
Yes, 4850 E Dartmouth Circle is pet friendly.
Does 4850 E Dartmouth Circle offer parking?
Yes, 4850 E Dartmouth Circle does offer parking.
Does 4850 E Dartmouth Circle have units with washers and dryers?
No, 4850 E Dartmouth Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 4850 E Dartmouth Circle have a pool?
Yes, 4850 E Dartmouth Circle has a pool.
Does 4850 E Dartmouth Circle have accessible units?
No, 4850 E Dartmouth Circle does not have accessible units.
Does 4850 E Dartmouth Circle have units with dishwashers?
No, 4850 E Dartmouth Circle does not have units with dishwashers.
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