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Goodyear, AZ
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15888 W ANASAZI Street
Last updated March 26 2020 at 4:56 AM

15888 W ANASAZI Street

15888 West Anasazi Street · No Longer Available
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Location

15888 West Anasazi Street, Goodyear, AZ 85338
Estrella Vista

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15888 W ANASAZI Street have any available units?
15888 W ANASAZI Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 15888 W ANASAZI Street have?
Some of 15888 W ANASAZI Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15888 W ANASAZI Street currently offering any rent specials?
15888 W ANASAZI Street isn't currently offering any rent specials.
Is 15888 W ANASAZI Street pet-friendly?
No, 15888 W ANASAZI Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 15888 W ANASAZI Street offer parking?
Yes, 15888 W ANASAZI Street does offer parking.
Does 15888 W ANASAZI Street have units with washers and dryers?
No, 15888 W ANASAZI Street does not offer units with in unit laundry.
Does 15888 W ANASAZI Street have a pool?
Yes, 15888 W ANASAZI Street has a pool.
Does 15888 W ANASAZI Street have accessible units?
No, 15888 W ANASAZI Street does not have accessible units.
Does 15888 W ANASAZI Street have units with dishwashers?
Yes, 15888 W ANASAZI Street has units with dishwashers.
Does 15888 W ANASAZI Street have units with air conditioning?
No, 15888 W ANASAZI Street does not have units with air conditioning.
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