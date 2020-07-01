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Glendale, AZ
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6423 W. ESCUDA RD
Last updated February 10 2020 at 10:20 PM

6423 W. ESCUDA RD

6423 West Escuda Road · No Longer Available
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Location

6423 West Escuda Road, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
AMAZING 4 BED, 2.5 BATH HOME LOCATED NEAR 67TH AVE & UNION HILLS - AMAZING RENTAL IN ARROWHEAD RANCH. LOVELY COMMUNITY MINUTES TO COMMUNITY PARKS, SCHOOLS, RESTAURANTS AND LOOP 101. 4 BEDROOMS PLUS 2.5 BATHS, PLANTATION SHUTTERS IN THE FRONT WINDOW & WOOD BLINDS THROUGHOUT, UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER-TOPS, AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. KITCHEN HAS ISLAND OVER LOOKING FAMILY ROOM, SEPARATE FORMAL DINING AND LIVING ROOM. TILE THROUGHOUT THE ENTIRE FIRST FLOOR, INCLUDES FRONT LOADING WASHER & DRYER. 2 CAR ATTACHED GARAGE WITH BUILT IN CABINETS. COVERED PATIO OVERLOOKING THE PEBBLE TEC POOL WITH A WATERFALL. POOL MAINTENANCE INCLUDED. HUGE ELECTRICAL SAVINGS WITH SOLOR PANELS INCLUDED. $500 DISCOUNT OFF FIRST MONTHS RENT.

(RLNE3725686)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6423 W. ESCUDA RD have any available units?
6423 W. ESCUDA RD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6423 W. ESCUDA RD have?
Some of 6423 W. ESCUDA RD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6423 W. ESCUDA RD currently offering any rent specials?
6423 W. ESCUDA RD is not currently offering any rent specials.
Is 6423 W. ESCUDA RD pet-friendly?
Yes, 6423 W. ESCUDA RD is pet friendly.
Does 6423 W. ESCUDA RD offer parking?
Yes, 6423 W. ESCUDA RD offers parking.
Does 6423 W. ESCUDA RD have units with washers and dryers?
Yes, 6423 W. ESCUDA RD offers units with in unit laundry.
Does 6423 W. ESCUDA RD have a pool?
Yes, 6423 W. ESCUDA RD has a pool.
Does 6423 W. ESCUDA RD have accessible units?
No, 6423 W. ESCUDA RD does not have accessible units.
Does 6423 W. ESCUDA RD have units with dishwashers?
No, 6423 W. ESCUDA RD does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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