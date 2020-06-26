All apartments in Glendale
Find more places like 4802 W. Harmont Dr..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Glendale, AZ
/
4802 W. Harmont Dr.
Last updated July 1 2019 at 12:45 PM

4802 W. Harmont Dr.

4802 West Harmont Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Glendale
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

4802 West Harmont Drive, Glendale, AZ 85302

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFUL 3 BEDROOM HOME CORNER LOT IN CULDESAC - NEW LAMINATE WOOD FLOORING, NEW CARPET AND NEW WINDOW COVERINGS IN THIS SINGLE STORY HOME IN A CULDESAC AT NORTHERN/49TH AVE. THIS 3 BEDROOM 2 BATH SPLIT FLOORPLAN HAS A FORMAL SUNKEN LIVING ROOM, LARGE FAMILY ROOM WITH BRICK FRONT FIREPLACE, LARGE OPEN EAT IN KITCHEN WITH HONEY OAK CABINETS, BREAKFAST BAR, . SKYLIGHTS IN SEVERAL PLACES. BONUS ROOM COULD BE PLAY ROOM, OFFICE OR DEN. 2 FULL BATHROOMS WITH DOUBLE SINKS IN MASTER BATH. MASTER SUITE HAS WALK IN CLOSET AND SEPARATE EXIT TO PATIO. HUGE L SHAPED PATIO GREAT FOR RELAXING OR ENTERTAINING. PRIVATE YARD WITH ATTACHED WORKSHOP/STORAGE ROOM WITH ELECTRICITY AND ATTACHED SHELVING. RV GATE. 2 CAR GARAGE. WASHER/DRYER HOOKUPS IN GARAGE. READY FOR IMMEDIATE MOVE IN. WALKING DISTANCE TO APOLLO HIGH SCHOOL. TENANT PAYS UTILITIES (SRP, SW GAS, GLENDALE WATER) AND TENANT CARES FOR LANDSCAPING. SORRY, NO PETS/ASSISTIVE ANIMALS ONLY. TENANT PAYS ADDITIONAL 2.2% RENTAL TAX MONTHLY. TENANT MUST SHOW PROOF OF RENTERS INS AT MOVE IN.

No Pets Allowed

(RLNE4917920)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4802 W. Harmont Dr. have any available units?
4802 W. Harmont Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 4802 W. Harmont Dr. have?
Some of 4802 W. Harmont Dr.'s amenities include w/d hookup, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4802 W. Harmont Dr. currently offering any rent specials?
4802 W. Harmont Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 4802 W. Harmont Dr. pet-friendly?
No, 4802 W. Harmont Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 4802 W. Harmont Dr. offer parking?
Yes, 4802 W. Harmont Dr. offers parking.
Does 4802 W. Harmont Dr. have units with washers and dryers?
No, 4802 W. Harmont Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 4802 W. Harmont Dr. have a pool?
No, 4802 W. Harmont Dr. does not have a pool.
Does 4802 W. Harmont Dr. have accessible units?
No, 4802 W. Harmont Dr. does not have accessible units.
Does 4802 W. Harmont Dr. have units with dishwashers?
Yes, 4802 W. Harmont Dr. has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
How Much Should I Spend on Rent?
Top Cities For Cat Lovers
How to Find a Month-to-Month Lease Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Acacia Pointe
8344 N 67th Ave
Glendale, AZ 85301
Artessa
7100 W Grandview Rd
Glendale, AZ 85308
The Parker
5150 W Eugie Ave
Glendale, AZ 85304
Veranda
6015 W Olive Ave
Glendale, AZ 85302
Christopher Todd Communities At Stadium
9999 W Missouri Ave
Glendale, AZ 85307
Paseo 51
5215 W Peoria Ave
Glendale, AZ 85302
Artisan Park
9350 N 67th Ave
Glendale, AZ 85302
Cortland Arrowhead Summit
18330 N 79th Ave
Glendale, AZ 85308

Similar Pages

Glendale 1 BedroomsGlendale 2 Bedrooms
Glendale Dog Friendly ApartmentsGlendale Pet Friendly Places
Glendale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZ
Tempe, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

Arrowhead Ranch
O'neil Ranch

Apartments Near Colleges

Midwestern University-GlendaleGlendale Community College
Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community College