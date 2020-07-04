All apartments in Gilbert
Find more places like 801 S CANCUN Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gilbert, AZ
/
801 S CANCUN Drive
Last updated January 30 2020 at 5:09 AM

801 S CANCUN Drive

801 South Cancun Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Gilbert
See all
The Islands
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

801 South Cancun Drive, Gilbert, AZ 85233
The Islands

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
garage
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
CARPETS ARE BEING REPLACED. 3 BEDROOMS, 2 BATHS HOUSE WITH A 2 CAR GARAGE. KITCHEN IS IN THE FRONT OF THE HOUSE AND HAS A SEPARATE DINING AREA. THE LIVING ROOM HAS ACCESS TO THE BACK YARD. MASTER BEDROOM HAS TWO CLOSETS. CEILING FANS THROUGHOUT. DIRECT ACCESS TO THE GARAGE. LAUNDRY LOCATED IN GARAGE - WASHER/DRYER HOOK UP ONLY. SECURITY ALARM. NEW ROOF SEP 2017. TENANTS TO RESEARCH ALL INFO DEEMED IMPORTANT. NO PETS. INCOME REQUIREMENT 3 X RENT. MINIMUM TAKE HOME PAY = $4500. NO COSIGNERS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 801 S CANCUN Drive have any available units?
801 S CANCUN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 801 S CANCUN Drive have?
Some of 801 S CANCUN Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 801 S CANCUN Drive currently offering any rent specials?
801 S CANCUN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 801 S CANCUN Drive pet-friendly?
No, 801 S CANCUN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 801 S CANCUN Drive offer parking?
Yes, 801 S CANCUN Drive offers parking.
Does 801 S CANCUN Drive have units with washers and dryers?
No, 801 S CANCUN Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 801 S CANCUN Drive have a pool?
No, 801 S CANCUN Drive does not have a pool.
Does 801 S CANCUN Drive have accessible units?
No, 801 S CANCUN Drive does not have accessible units.
Does 801 S CANCUN Drive have units with dishwashers?
Yes, 801 S CANCUN Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
What to Include in a Roommate Agreement
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
How Do I Find an Apartment Fast?
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Vistara at SanTan Village
1725 S Coronado Rd
Gilbert, AZ 85295
SanTan by Baron
2910 S Greenfield Rd
Gilbert, AZ 85295
Serena Shores
4101 E Baseline Rd
Gilbert, AZ 85234
Liv Northgate
455 Recker Rd
Gilbert, AZ 85296
Acero Cooley Station
3939 East Vest Avenue
Gilbert, AZ 85295
Highland Groves at Morrison Ranch
105 N Beebe St
Gilbert, AZ 85234
BB Living Higley Park by Mark-Taylor
3389 E Liberty Ln
Gilbert, AZ 85296
Sonoma Landing
4776 E Guadalupe Rd
Gilbert, AZ 85234

Similar Pages

Gilbert 1 BedroomsGilbert 2 Bedrooms
Gilbert Apartments with PoolGilbert Dog Friendly Apartments
Gilbert Studio ApartmentsPinal County

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZPeoria, AZ
Surprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZBuckeye, AZFountain Hills, AZ
Sun City, AZApache Junction, AZFlorence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZ

Nearby Neighborhoods

Val Vista LakesThe Islands
Heritage District

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College