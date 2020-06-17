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Gilbert, AZ
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4460 E BLUE SAGE Road
Last updated August 3 2019 at 8:50 AM

4460 E BLUE SAGE Road

4460 East Blue Sage Road · No Longer Available
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Location

4460 East Blue Sage Road, Gilbert, AZ 85297
Power Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
basketball court
parking
playground
pool
garage
SUPER NICE TWO STORY, 4 BEDROOM, 2.5 BATH HOME LOCATED IN THE HEART OF THE AWARD WINNING, MASTER PLANNED COMMUNITY OF POWER RANCH! HOUSE SITS ACROSS THE STREET FROM A BEAUTIFUL PARK WITH A BASKETBALL COURT, PLAYGROUND, RAMADA AND GREENBELT. NEWLY PAINTED EXTERIOR. VERY CLEAN! 3 CAR TANDEM GARAGE IS OVERSIZED. FORMAL LIVING ROOM AND NICE BIG OPEN KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS THAT FACES FAMILY ROOM. REFRIGERATOR INCLUDED. TWO BUILT-IN DESK AREAS (ONE UPSTAIRS, ONE DOWNSTAIRS) GREAT FOR STUDY OR HOME OFFICE. ALL BEDROOMS ARE UPSTAIRS WITH A SPLIT FLOOR PLAN. SURROUND SOUND IN-WALL SPEAKERS DOWNSTAIRS. MATURE BACKYARD TREES AND LAWN. THE POWER RANCH MASTER PLANNED COMMUNITY HAS 2 HUGE COMMUNITY POOLS, MILES OF GREEN BELTS, PLAYGROUNDS, FISHING LAKES AND MORE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4460 E BLUE SAGE Road have any available units?
4460 E BLUE SAGE Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 4460 E BLUE SAGE Road have?
Some of 4460 E BLUE SAGE Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4460 E BLUE SAGE Road currently offering any rent specials?
4460 E BLUE SAGE Road is not currently offering any rent specials.
Is 4460 E BLUE SAGE Road pet-friendly?
No, 4460 E BLUE SAGE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 4460 E BLUE SAGE Road offer parking?
Yes, 4460 E BLUE SAGE Road offers parking.
Does 4460 E BLUE SAGE Road have units with washers and dryers?
No, 4460 E BLUE SAGE Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4460 E BLUE SAGE Road have a pool?
Yes, 4460 E BLUE SAGE Road has a pool.
Does 4460 E BLUE SAGE Road have accessible units?
No, 4460 E BLUE SAGE Road does not have accessible units.
Does 4460 E BLUE SAGE Road have units with dishwashers?
Yes, 4460 E BLUE SAGE Road has units with dishwashers.
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