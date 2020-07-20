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Gilbert, AZ
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4459 E STANFORD Avenue
Last updated May 2 2019 at 2:04 AM

4459 E STANFORD Avenue

4459 E Stanford Ave · No Longer Available
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Location

4459 E Stanford Ave, Gilbert, AZ 85234

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
alarm system
fire pit
parking
pool
garage
GORGEOUS CUSTOM HOME ON A PRIVATE NORTH SOUTH LOT IN THE DESIREABLE GATED COMMUNITY OF THE GROVES AT SUPERSTITION RANCH. THIS STUNNING 4 BEDROOMS, 4 BATHS, 3 CAR GARAGE WITH ATTACHED CABINETS. TILE FLOORING T/O EXCEPT NEW CARPET IN BEDROOMS. HOME HAS JUST BEEN FRESHLY PAINTED. GOURMET KITCHEN INCLUDES ELECTROLUX 5 GAS BURNER STOVE, HAS BEAUTIFUL BULLNOSE GRANITE COUNTERTOPS, KITCHEN ISLAND, 50 BOTTLE WINE REFRIGERATOR, MAPLE CABINETS WITH COFFERED CEILINGS IN KIT, NOOK & GREAT ROOM. BUILT-IN ENTERTAINMENT CTR, PLANTATION SHUTTERS T/O.DBL SINKS IN 3 BATHS, WALK-IN CLOSETS IN ALL BDRMS. MSTR BDRM HAS SITTING AREA. BUILT IN CABINETRY IN BONUS ROOM, SUR.SOUND T/O, AND ALARM SYSTEM. LOT IS JUST SHY OF A HALF ACRE WITH A LG HEATED LAP/PLAY POOL WITH CASCADE WATER FEATURE, PLUS JACUZZI & FIREPIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4459 E STANFORD Avenue have any available units?
4459 E STANFORD Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 4459 E STANFORD Avenue have?
Some of 4459 E STANFORD Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4459 E STANFORD Avenue currently offering any rent specials?
4459 E STANFORD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4459 E STANFORD Avenue pet-friendly?
No, 4459 E STANFORD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 4459 E STANFORD Avenue offer parking?
Yes, 4459 E STANFORD Avenue offers parking.
Does 4459 E STANFORD Avenue have units with washers and dryers?
No, 4459 E STANFORD Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4459 E STANFORD Avenue have a pool?
Yes, 4459 E STANFORD Avenue has a pool.
Does 4459 E STANFORD Avenue have accessible units?
No, 4459 E STANFORD Avenue does not have accessible units.
Does 4459 E STANFORD Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4459 E STANFORD Avenue has units with dishwashers.
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