3912 E STRAWBERRY Drive

Amenities
****DESIRED BRIDGES NORTH COMMUNITY**** SPACIOUS 3 BEDROOM****SPLIT FLOOR PLAN, 2 BATH & BONUS ROOM****LARGE GREAT ROOM OFF UPGRADED KITCHEN W/42'' CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS,KITCHEN ISLAND,STAINLESS APPLIANCES & WALK-IN PANTRY****FORMAL DINING ROOM****SPACIOUS MASTER SUITE W/UPGRADED SHOWER, SEPARATE TUB, DBL SINKS, WALK-IN CLOSET****INSIDE LAUNDRY WITH CABINETS & EXTRA STORAGE****NICELY LANDSCAPED****PRIVATE PLAY POOL W/WATER FEATURE****COVERED PATIO****BBQ****OUTDOOR SHOWER****3 CAR GARAGE****N/S EXPOSURE, FIGURES AND MEASUREMENTS APPROXIMATE, LANDSCAPING & POOL SERVICE INCLUDED.