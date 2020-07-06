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Gilbert, AZ
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3912 E STRAWBERRY Drive
Last updated January 24 2020 at 6:28 AM

3912 E STRAWBERRY Drive

3912 East Strawberry Drive · No Longer Available
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Location

3912 East Strawberry Drive, Gilbert, AZ 85298

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3912 E STRAWBERRY Drive have any available units?
3912 E STRAWBERRY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 3912 E STRAWBERRY Drive have?
Some of 3912 E STRAWBERRY Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3912 E STRAWBERRY Drive currently offering any rent specials?
3912 E STRAWBERRY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3912 E STRAWBERRY Drive pet-friendly?
No, 3912 E STRAWBERRY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 3912 E STRAWBERRY Drive offer parking?
Yes, 3912 E STRAWBERRY Drive offers parking.
Does 3912 E STRAWBERRY Drive have units with washers and dryers?
No, 3912 E STRAWBERRY Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3912 E STRAWBERRY Drive have a pool?
Yes, 3912 E STRAWBERRY Drive has a pool.
Does 3912 E STRAWBERRY Drive have accessible units?
No, 3912 E STRAWBERRY Drive does not have accessible units.
Does 3912 E STRAWBERRY Drive have units with dishwashers?
Yes, 3912 E STRAWBERRY Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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