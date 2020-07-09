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Gilbert, AZ
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3488 S BANDIT Road
Last updated February 7 2020 at 10:57 PM

3488 S BANDIT Road

3488 South Bandit Drive · No Longer Available
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Location

3488 South Bandit Drive, Gilbert, AZ 85297
Power Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3488 S BANDIT Road have any available units?
3488 S BANDIT Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 3488 S BANDIT Road have?
Some of 3488 S BANDIT Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3488 S BANDIT Road currently offering any rent specials?
3488 S BANDIT Road is not currently offering any rent specials.
Is 3488 S BANDIT Road pet-friendly?
Yes, 3488 S BANDIT Road is pet friendly.
Does 3488 S BANDIT Road offer parking?
Yes, 3488 S BANDIT Road offers parking.
Does 3488 S BANDIT Road have units with washers and dryers?
No, 3488 S BANDIT Road does not offer units with in unit laundry.
Does 3488 S BANDIT Road have a pool?
Yes, 3488 S BANDIT Road has a pool.
Does 3488 S BANDIT Road have accessible units?
No, 3488 S BANDIT Road does not have accessible units.
Does 3488 S BANDIT Road have units with dishwashers?
Yes, 3488 S BANDIT Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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