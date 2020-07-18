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Gilbert, AZ
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306 E HARVARD Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

306 E HARVARD Avenue

306 E Harvard Ave · No Longer Available
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Location

306 E Harvard Ave, Gilbert, AZ 85234
College Park Country Estates

Amenities

granite counters
dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
refrigerator
Property Amenities
WELL ESTABLISHED ADULT CARE HOME IN A VERY NICE AREA OF GILBERT. THIS SENIOR LIVING HOME WAS PREVIOUSLY LICENSED FOR 10 CLIENTS AND HAS BEEN OPERATING AS A ASSISTED LIVING HOME FOR THE PAST SEVERAL YEARS. IT WOULD ALSO BE A GREAT MULTI-GENERATIONAL HOME. THE HOME FEATURES 6 BEDROOMS, 3 BATHROOMS, 2625 SQUARE FEET AND A LARGE BACKYARD. THE RECENT REMODEL INCLUDED NEW TILE THROUGHOUT, WINDOWS, CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, FANS, FIXTURES, TOILETS AND PAINT (INSIDE AND OUT). IT CURRENTLY HAS A GROUP HOME DESIGNATION WITH THE TOWN OF GILBERT AND JUST NEEDS THE NEW OPERATOR TO GET LICENSED THROUGH THE DEPARTMENT OF HEALTH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 306 E HARVARD Avenue have any available units?
306 E HARVARD Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 306 E HARVARD Avenue have?
Some of 306 E HARVARD Avenue's amenities include granite counters, dishwasher, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 306 E HARVARD Avenue currently offering any rent specials?
306 E HARVARD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 306 E HARVARD Avenue pet-friendly?
No, 306 E HARVARD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 306 E HARVARD Avenue offer parking?
No, 306 E HARVARD Avenue does not offer parking.
Does 306 E HARVARD Avenue have units with washers and dryers?
No, 306 E HARVARD Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 306 E HARVARD Avenue have a pool?
No, 306 E HARVARD Avenue does not have a pool.
Does 306 E HARVARD Avenue have accessible units?
No, 306 E HARVARD Avenue does not have accessible units.
Does 306 E HARVARD Avenue have units with dishwashers?
Yes, 306 E HARVARD Avenue has units with dishwashers.
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