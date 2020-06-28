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1669 E JOSEPH Way
Last updated September 6 2019 at 7:18 AM

1669 E JOSEPH Way

1669 East Joseph Way · No Longer Available
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Location

1669 East Joseph Way, Gilbert, AZ 85295

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
HOME IS BEAUTIFUL AND CLEAN 3 BEDROOM HOME ( ALL NEW CARPET AND TILE) WITH 2.5 BATH, GRANITE COUNTER TOP WITH THE ONE AND ONLY BALCONY WAS ADDED TO THIS MODEL FOR UNIQUENESS OF THE HOME. BEAUTIFUL VIEW OF THE BIGGEST GREEN IN THE COMMUNITY WITH THE COMMUNITY POOL JUST OFF THE SIDE. VERY NICELY DONE YARD WHERE YOU CAN BARBEQUE OR INVITE FRIENDS OVER. EASY ACCESS TO FREEWAYS, SHOPPING, HOSPITAL, SCHOOLS, AND MORE. COMMUNITY SURROUNDING HAS ALL THE MOST WANTED AMENTITIES. COME ON AND TAKE A LOOK AT THIS JEWEL. HOME INCLUDES REFRIGERATOR (DOUBLE DOOR W/ICE DISPENSER), COOKING RANGE W/INDUCTION TOPS, MICROWAVE, DISHWASHER, 2 CEILING FANS, W/REMOTES,H2O SOFTENER, RO UNIT, WASHER/DRYER. OTHER UNITS RENTING HIGHER -ALL NEW TILES AND CARPET IN ALL BEDROOMS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1669 E JOSEPH Way have any available units?
1669 E JOSEPH Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 1669 E JOSEPH Way have?
Some of 1669 E JOSEPH Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1669 E JOSEPH Way currently offering any rent specials?
1669 E JOSEPH Way is not currently offering any rent specials.
Is 1669 E JOSEPH Way pet-friendly?
No, 1669 E JOSEPH Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 1669 E JOSEPH Way offer parking?
Yes, 1669 E JOSEPH Way offers parking.
Does 1669 E JOSEPH Way have units with washers and dryers?
Yes, 1669 E JOSEPH Way offers units with in unit laundry.
Does 1669 E JOSEPH Way have a pool?
Yes, 1669 E JOSEPH Way has a pool.
Does 1669 E JOSEPH Way have accessible units?
No, 1669 E JOSEPH Way does not have accessible units.
Does 1669 E JOSEPH Way have units with dishwashers?
Yes, 1669 E JOSEPH Way has units with dishwashers.
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