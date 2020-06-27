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Gilbert, AZ
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140 E BERNIE Lane
Last updated September 9 2019 at 6:44 AM

140 E BERNIE Lane

140 East Bernie Lane · No Longer Available
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Location

140 East Bernie Lane, Gilbert, AZ 85295

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 140 E BERNIE Lane have any available units?
140 E BERNIE Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 140 E BERNIE Lane have?
Some of 140 E BERNIE Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 140 E BERNIE Lane currently offering any rent specials?
140 E BERNIE Lane is not currently offering any rent specials.
Is 140 E BERNIE Lane pet-friendly?
No, 140 E BERNIE Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 140 E BERNIE Lane offer parking?
Yes, 140 E BERNIE Lane offers parking.
Does 140 E BERNIE Lane have units with washers and dryers?
No, 140 E BERNIE Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 140 E BERNIE Lane have a pool?
No, 140 E BERNIE Lane does not have a pool.
Does 140 E BERNIE Lane have accessible units?
No, 140 E BERNIE Lane does not have accessible units.
Does 140 E BERNIE Lane have units with dishwashers?
Yes, 140 E BERNIE Lane has units with dishwashers.
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