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3292 W Ross Dr.
Last updated June 12 2020 at 11:31 AM

3292 W Ross Dr.

3292 West Ross Drive · (480) 213-7361
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Location

3292 West Ross Drive, Chandler, AZ 85226

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3292 W Ross Dr. · Avail. now

$1,650

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1671 sqft

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Amenities

in unit laundry
dogs allowed
garage
walk in closets
fireplace
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
refrigerator
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Property Amenities
dogs allowed
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EXCELLENT PROPERTY, EASY TO SHOW, PLEASE call/TEXT Jennifer LOTUS REAL ESTATE AT 480-213-7361 FOR AN APPOINTMENT TODAY. NON-REFUNDABLE APPLICATION FEE IS $50.00 PER ADULT. OWNER DISCLOSURES NOT AVAILABLE. APPLY THROUGH OUR WEBSITE http://LOTUSREALESTATEUS.COM. GO TO THE PROPERTIES TAB, FIND THE PROPERTY YOU WISH TO APPLY FOR, AND CLICK APPLY NOW. $200.00 ADMIN FEE TO LOTUS REAL ESTATE UPON APPROVAL.

(RLNE3787135)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3292 W Ross Dr. have any available units?
3292 W Ross Dr. has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 3292 W Ross Dr. have?
Some of 3292 W Ross Dr.'s amenities include in unit laundry, dogs allowed, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3292 W Ross Dr. currently offering any rent specials?
3292 W Ross Dr. isn't currently offering any rent specials.
Is 3292 W Ross Dr. pet-friendly?
Yes, 3292 W Ross Dr. is pet friendly.
Does 3292 W Ross Dr. offer parking?
Yes, 3292 W Ross Dr. does offer parking.
Does 3292 W Ross Dr. have units with washers and dryers?
Yes, 3292 W Ross Dr. offers units with in unit laundry.
Does 3292 W Ross Dr. have a pool?
No, 3292 W Ross Dr. does not have a pool.
Does 3292 W Ross Dr. have accessible units?
No, 3292 W Ross Dr. does not have accessible units.
Does 3292 W Ross Dr. have units with dishwashers?
No, 3292 W Ross Dr. does not have units with dishwashers.
Have a question for 3292 W Ross Dr.?
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