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2109 N. 109th Avenue
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2109 N. 109th Avenue

2109 North 109th Avenue · No Longer Available
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Location

2109 North 109th Avenue, Avondale, AZ 85392
Crystal Gardens

Amenities

on-site laundry
carpet
range
Unit Amenities
carpet
range
Property Amenities
on-site laundry
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No Pets Allowed

(RLNE2758717)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2109 N. 109th Avenue have any available units?
2109 N. 109th Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
Is 2109 N. 109th Avenue currently offering any rent specials?
2109 N. 109th Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2109 N. 109th Avenue pet-friendly?
No, 2109 N. 109th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Avondale.
Does 2109 N. 109th Avenue offer parking?
No, 2109 N. 109th Avenue does not offer parking.
Does 2109 N. 109th Avenue have units with washers and dryers?
No, 2109 N. 109th Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2109 N. 109th Avenue have a pool?
No, 2109 N. 109th Avenue does not have a pool.
Does 2109 N. 109th Avenue have accessible units?
No, 2109 N. 109th Avenue does not have accessible units.
Does 2109 N. 109th Avenue have units with dishwashers?
No, 2109 N. 109th Avenue does not have units with dishwashers.
Does 2109 N. 109th Avenue have units with air conditioning?
No, 2109 N. 109th Avenue does not have units with air conditioning.
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