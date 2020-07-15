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5044 Cliffony Drive
Last updated July 4 2020 at 12:07 PM

5044 Cliffony Drive

5044 Cliffony Drive · (757) 464-2121
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Location

5044 Cliffony Drive, Virginia Beach, VA 23464

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,550

3 Bed · 2 Bath · 1189 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5044 Cliffony Drive have any available units?
5044 Cliffony Drive has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Virginia Beach, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Virginia Beach Rent Report.
What amenities does 5044 Cliffony Drive have?
Some of 5044 Cliffony Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5044 Cliffony Drive currently offering any rent specials?
5044 Cliffony Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5044 Cliffony Drive pet-friendly?
No, 5044 Cliffony Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Virginia Beach.
Does 5044 Cliffony Drive offer parking?
Yes, 5044 Cliffony Drive offers parking.
Does 5044 Cliffony Drive have units with washers and dryers?
Yes, 5044 Cliffony Drive offers units with in unit laundry.
Does 5044 Cliffony Drive have a pool?
Yes, 5044 Cliffony Drive has a pool.
Does 5044 Cliffony Drive have accessible units?
No, 5044 Cliffony Drive does not have accessible units.
Does 5044 Cliffony Drive have units with dishwashers?
Yes, 5044 Cliffony Drive has units with dishwashers.
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