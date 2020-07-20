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Round Rock, TX
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2632 Henley DR
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2632 Henley DR

2632 Henley Drive · No Longer Available
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Location

2632 Henley Drive, Round Rock, TX 78681
Wood Glen

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
basketball court
tennis court
volleyball court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
basketball court
pool
tennis court
volleyball court
WONDERFUL 3 BEDROOM, 2 BATHROOM SINGLE STORY FAMILY HOME IN HIGHLY SOUGHT AFTER WOOD GLEN SUBDIVISION. THIS HOME FEATURES A LIGHT, BRIGHT & OPEN FLOOR PLAN WITH A STUDY AS WELL AS A FORMAL DINING ROOM, & A LARGE FAMILY ROOM WITH A BRICK FIREPLACE. NEW CARPET INSTALLED 8/19. CLOSE & CONVENIENT TO SCHOOLS, SHOPPING & RESTAURANTS. THIS HIGHLY SOUGHT AFTER NEIGHBORHOOD HAS A PARK & POOL, WALKING TRAILS, TENNIS COURT, BASKETBALL COURT AND SAND VOLLEYBALL. AVAILABLE NOW SO YOU CAN MOVE IN BEFORE SCHOOL STARTS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2632 Henley DR have any available units?
2632 Henley DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Round Rock, TX.
How much is rent in Round Rock, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Round Rock Rent Report.
What amenities does 2632 Henley DR have?
Some of 2632 Henley DR's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2632 Henley DR currently offering any rent specials?
2632 Henley DR is not currently offering any rent specials.
Is 2632 Henley DR pet-friendly?
No, 2632 Henley DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Round Rock.
Does 2632 Henley DR offer parking?
No, 2632 Henley DR does not offer parking.
Does 2632 Henley DR have units with washers and dryers?
No, 2632 Henley DR does not offer units with in unit laundry.
Does 2632 Henley DR have a pool?
Yes, 2632 Henley DR has a pool.
Does 2632 Henley DR have accessible units?
No, 2632 Henley DR does not have accessible units.
Does 2632 Henley DR have units with dishwashers?
Yes, 2632 Henley DR has units with dishwashers.
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