808 VINECREST

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CURRENT, OPEN FLOOR PLAN IN AN ESTABLISHED NEIGHBORHOOD. WALK TO UTD. SPLIT MASTER HAS SITTING AREA & LARGE WALK-IN CLOSET. REMODELED KITCHEN IS OPEN TO LIVING AREA & HAS A BREAKFAST BAR. BUILT IN MICROWAVE. STOVE TO BE PROVIDED. REFRIGERATOR AVAILABLE. DOUBLE PANE WINDOWS FOR ENERGY EFFICIENCY. EXTRA INSULATION IN ATTIC. RAISED PANEL DOORS. 3 CEILING FANS. HEATING , A-C & 50 GAL WATER HEATER REPLACED 2015. RESIDENTIAL SERVICE CONTRACT. NICE FENCED YARD. PETS ON CASE BY CASE BASIS. ENJOY GREENWOOD HILLS SWIM CLUB. NICE!!