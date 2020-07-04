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Richardson, TX
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4420 Greenfield Drive
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4420 Greenfield Drive

4420 Greenfield Drive · No Longer Available
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Location

4420 Greenfield Drive, Richardson, TX 75082

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
air conditioning
fireplace
game room
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4420 Greenfield Drive have any available units?
4420 Greenfield Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Richardson, TX.
How much is rent in Richardson, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Richardson Rent Report.
What amenities does 4420 Greenfield Drive have?
Some of 4420 Greenfield Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4420 Greenfield Drive currently offering any rent specials?
4420 Greenfield Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4420 Greenfield Drive pet-friendly?
No, 4420 Greenfield Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Richardson.
Does 4420 Greenfield Drive offer parking?
Yes, 4420 Greenfield Drive offers parking.
Does 4420 Greenfield Drive have units with washers and dryers?
No, 4420 Greenfield Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4420 Greenfield Drive have a pool?
No, 4420 Greenfield Drive does not have a pool.
Does 4420 Greenfield Drive have accessible units?
No, 4420 Greenfield Drive does not have accessible units.
Does 4420 Greenfield Drive have units with dishwashers?
Yes, 4420 Greenfield Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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