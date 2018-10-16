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Richardson, TX
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2601 Forest Grove Drive
Last updated September 6 2019 at 6:43 AM

2601 Forest Grove Drive

2601 Forest Grove Drive · No Longer Available
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Location

2601 Forest Grove Drive, Richardson, TX 75080
Canyon Creek

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2601 Forest Grove Drive have any available units?
2601 Forest Grove Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Richardson, TX.
How much is rent in Richardson, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Richardson Rent Report.
What amenities does 2601 Forest Grove Drive have?
Some of 2601 Forest Grove Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2601 Forest Grove Drive currently offering any rent specials?
2601 Forest Grove Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2601 Forest Grove Drive pet-friendly?
No, 2601 Forest Grove Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Richardson.
Does 2601 Forest Grove Drive offer parking?
Yes, 2601 Forest Grove Drive offers parking.
Does 2601 Forest Grove Drive have units with washers and dryers?
No, 2601 Forest Grove Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2601 Forest Grove Drive have a pool?
No, 2601 Forest Grove Drive does not have a pool.
Does 2601 Forest Grove Drive have accessible units?
No, 2601 Forest Grove Drive does not have accessible units.
Does 2601 Forest Grove Drive have units with dishwashers?
No, 2601 Forest Grove Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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