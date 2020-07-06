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820 Edmonton Drive
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820 Edmonton Drive

820 Edmonton Drive · No Longer Available
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Location

820 Edmonton Drive, Plano, TX 75075
Treyburn

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 820 Edmonton Drive have any available units?
820 Edmonton Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 820 Edmonton Drive have?
Some of 820 Edmonton Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 820 Edmonton Drive currently offering any rent specials?
820 Edmonton Drive is not currently offering any rent specials.
Is 820 Edmonton Drive pet-friendly?
No, 820 Edmonton Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 820 Edmonton Drive offer parking?
Yes, 820 Edmonton Drive offers parking.
Does 820 Edmonton Drive have units with washers and dryers?
No, 820 Edmonton Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 820 Edmonton Drive have a pool?
No, 820 Edmonton Drive does not have a pool.
Does 820 Edmonton Drive have accessible units?
No, 820 Edmonton Drive does not have accessible units.
Does 820 Edmonton Drive have units with dishwashers?
Yes, 820 Edmonton Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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