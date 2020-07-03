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7713 Mapleridge Drive
Last updated May 30 2020 at 9:45 AM

7713 Mapleridge Drive

7713 Mapleridge Drive · No Longer Available
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Location

7713 Mapleridge Drive, Plano, TX 75024

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
game room
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garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7713 Mapleridge Drive have any available units?
7713 Mapleridge Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 7713 Mapleridge Drive have?
Some of 7713 Mapleridge Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7713 Mapleridge Drive currently offering any rent specials?
7713 Mapleridge Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7713 Mapleridge Drive pet-friendly?
No, 7713 Mapleridge Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 7713 Mapleridge Drive offer parking?
Yes, 7713 Mapleridge Drive offers parking.
Does 7713 Mapleridge Drive have units with washers and dryers?
Yes, 7713 Mapleridge Drive offers units with in unit laundry.
Does 7713 Mapleridge Drive have a pool?
No, 7713 Mapleridge Drive does not have a pool.
Does 7713 Mapleridge Drive have accessible units?
No, 7713 Mapleridge Drive does not have accessible units.
Does 7713 Mapleridge Drive have units with dishwashers?
Yes, 7713 Mapleridge Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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