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Plano, TX
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4300 Palmdale Drive
Last updated July 20 2019 at 6:46 AM

4300 Palmdale Drive

4300 Palmdale Drive · No Longer Available
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Location

4300 Palmdale Drive, Plano, TX 75024

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
guest suite
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
guest suite
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4300 Palmdale Drive have any available units?
4300 Palmdale Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 4300 Palmdale Drive have?
Some of 4300 Palmdale Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4300 Palmdale Drive currently offering any rent specials?
4300 Palmdale Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4300 Palmdale Drive pet-friendly?
No, 4300 Palmdale Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 4300 Palmdale Drive offer parking?
Yes, 4300 Palmdale Drive offers parking.
Does 4300 Palmdale Drive have units with washers and dryers?
No, 4300 Palmdale Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4300 Palmdale Drive have a pool?
No, 4300 Palmdale Drive does not have a pool.
Does 4300 Palmdale Drive have accessible units?
No, 4300 Palmdale Drive does not have accessible units.
Does 4300 Palmdale Drive have units with dishwashers?
Yes, 4300 Palmdale Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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