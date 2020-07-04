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3742 Adriana Avenue
Last updated May 9 2020 at 10:01 AM

3742 Adriana Avenue

3742 Adriana Avenue · No Longer Available
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Location

3742 Adriana Avenue, Irving, TX 75038

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3742 Adriana Avenue have any available units?
3742 Adriana Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irving, TX.
How much is rent in Irving, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Irving Rent Report.
What amenities does 3742 Adriana Avenue have?
Some of 3742 Adriana Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3742 Adriana Avenue currently offering any rent specials?
3742 Adriana Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3742 Adriana Avenue pet-friendly?
No, 3742 Adriana Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irving.
Does 3742 Adriana Avenue offer parking?
Yes, 3742 Adriana Avenue offers parking.
Does 3742 Adriana Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3742 Adriana Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3742 Adriana Avenue have a pool?
Yes, 3742 Adriana Avenue has a pool.
Does 3742 Adriana Avenue have accessible units?
No, 3742 Adriana Avenue does not have accessible units.
Does 3742 Adriana Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3742 Adriana Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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