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926 Peachwood Bend Drive
Last updated June 11 2019 at 1:50 AM

926 Peachwood Bend Drive

926 Peachwood Bend Dr · No Longer Available
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Location

926 Peachwood Bend Dr, Houston, TX 77077
Eldridge - West Oaks

Amenities

patio / balcony
garage
fireplace
game room
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 926 Peachwood Bend Drive have any available units?
926 Peachwood Bend Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 926 Peachwood Bend Drive have?
Some of 926 Peachwood Bend Drive's amenities include patio / balcony, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 926 Peachwood Bend Drive currently offering any rent specials?
926 Peachwood Bend Drive is not currently offering any rent specials.
Is 926 Peachwood Bend Drive pet-friendly?
No, 926 Peachwood Bend Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 926 Peachwood Bend Drive offer parking?
Yes, 926 Peachwood Bend Drive offers parking.
Does 926 Peachwood Bend Drive have units with washers and dryers?
No, 926 Peachwood Bend Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 926 Peachwood Bend Drive have a pool?
No, 926 Peachwood Bend Drive does not have a pool.
Does 926 Peachwood Bend Drive have accessible units?
No, 926 Peachwood Bend Drive does not have accessible units.
Does 926 Peachwood Bend Drive have units with dishwashers?
No, 926 Peachwood Bend Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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