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8406 Banting Street
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8406 Banting Street

8406 Banting Street · No Longer Available
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Location

8406 Banting Street, Houston, TX 77078
East Houston

Amenities

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garage
recently renovated
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8406 Banting Street have any available units?
8406 Banting Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
Is 8406 Banting Street currently offering any rent specials?
8406 Banting Street is not currently offering any rent specials.
Is 8406 Banting Street pet-friendly?
No, 8406 Banting Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 8406 Banting Street offer parking?
Yes, 8406 Banting Street offers parking.
Does 8406 Banting Street have units with washers and dryers?
No, 8406 Banting Street does not offer units with in unit laundry.
Does 8406 Banting Street have a pool?
No, 8406 Banting Street does not have a pool.
Does 8406 Banting Street have accessible units?
No, 8406 Banting Street does not have accessible units.
Does 8406 Banting Street have units with dishwashers?
No, 8406 Banting Street does not have units with dishwashers.
Does 8406 Banting Street have units with air conditioning?
No, 8406 Banting Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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