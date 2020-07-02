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6302 Hermann Lake Drive
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6302 Hermann Lake Drive

6302 Hermann Lake Drive · No Longer Available
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Location

6302 Hermann Lake Drive, Houston, TX 77021
MacGregor

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
accessible
elevator
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6302 Hermann Lake Drive have any available units?
6302 Hermann Lake Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 6302 Hermann Lake Drive have?
Some of 6302 Hermann Lake Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6302 Hermann Lake Drive currently offering any rent specials?
6302 Hermann Lake Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6302 Hermann Lake Drive pet-friendly?
No, 6302 Hermann Lake Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 6302 Hermann Lake Drive offer parking?
Yes, 6302 Hermann Lake Drive offers parking.
Does 6302 Hermann Lake Drive have units with washers and dryers?
No, 6302 Hermann Lake Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6302 Hermann Lake Drive have a pool?
No, 6302 Hermann Lake Drive does not have a pool.
Does 6302 Hermann Lake Drive have accessible units?
Yes, 6302 Hermann Lake Drive has accessible units.
Does 6302 Hermann Lake Drive have units with dishwashers?
Yes, 6302 Hermann Lake Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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