All apartments in Houston
Find more places like 4521 SAN FELIPE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Houston, TX
/
4521 SAN FELIPE
Last updated May 16 2020 at 6:56 PM

4521 SAN FELIPE

4521 San Felipe St · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Houston
See all
Great Uptown
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4521 San Felipe St, Houston, TX 77027
Great Uptown

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
new construction
elevator
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
elevator
new construction
PHENOMENAL UNIT ON THE 19TH FLOOR. BREATHTAKING VIEWS OF THE CITY. THIS IS THE LATEST CREATION OF RENOWED HOUSTON BUILDER RANDAL DAVIS.UNIT HAS NEVER BEEN LIVED IN.FANTASTIC FLOORPLAN AND THE HOME APPEARS LARGER THAN 1634 SQ FT. ALSO INCLUDED IS THE TERRACE, A WONDERFUL PLACE TO SIT AND CHILL,IN THE EVENINGS.CONTEMPORARY HOME HAS 2BEDROOMS AND 2 BATHS WITH TOP NOTCH FINISHES AND APPLIANCES INCLUDING MIELE OVEN AND STOVE.GLEAMING WOOD FLOORS IN LIVING ,DINING AND KITCHEN AND EXPANSIVE CARPETS IN THE BEDROOMS.THE FLOOR TO CEILNG WINDOWS AN ADDED PLUS TO THE CUSTOM FINISHES.MAKE AN APPOINTMENT TODAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4521 SAN FELIPE have any available units?
4521 SAN FELIPE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 4521 SAN FELIPE have?
Some of 4521 SAN FELIPE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4521 SAN FELIPE currently offering any rent specials?
4521 SAN FELIPE is not currently offering any rent specials.
Is 4521 SAN FELIPE pet-friendly?
No, 4521 SAN FELIPE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 4521 SAN FELIPE offer parking?
No, 4521 SAN FELIPE does not offer parking.
Does 4521 SAN FELIPE have units with washers and dryers?
Yes, 4521 SAN FELIPE offers units with in unit laundry.
Does 4521 SAN FELIPE have a pool?
No, 4521 SAN FELIPE does not have a pool.
Does 4521 SAN FELIPE have accessible units?
No, 4521 SAN FELIPE does not have accessible units.
Does 4521 SAN FELIPE have units with dishwashers?
Yes, 4521 SAN FELIPE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Helpful Articles
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
How to Write a Rental Reference Letter from an Employer (sample)
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Carrington Park at Gulf Pointe
11666 Gulf Pointe Dr
Houston, TX 77089
Belle Meade at River Oaks
2929 Westheimer Rd
Houston, TX 77019
Ascot Court
10910 West Rd
Houston, TX 77064
Towne Lake Apartments
5730 Timber Creek Place Dr
Houston, TX 77084
Montebello Gardens
6401 Winsome Lane
Houston, TX 77057
Memorial West
14900 Memorial Dr
Houston, TX 77079
Tuscany Court Apartments
1901 Augusta Dr
Houston, TX 77057
Las Velas at Hillcroft
7111 Hillcroft St
Houston, TX 77081

Similar Pages

Houston 1 BedroomsHouston 2 Bedrooms
Houston Apartments with ParkingHouston Pet Friendly Places
Houston Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Pasadena, TXThe Woodlands, TXSpring, TXPearland, TX
Conroe, TXBaytown, TXLeague City, TXSugar Land, TX
Bryan, TXKaty, TXGalveston, TXCollege Station, TX

Nearby Neighborhoods

Great UptownEldridge West OaksWoodlake Briar Meadow
Clear LakeSouthbelt EllingtonNeartown Montrose
MemorialGreater Fondren Southwest

Apartments Near Colleges

University of Houston-Clear LakeBaylor College of Medicine
Houston Community CollegeUniversity of Houston-Downtown
University of Houston