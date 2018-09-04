All apartments in Frisco
Find more places like 6620 Canterbury Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Frisco, TX
/
6620 Canterbury Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6620 Canterbury Drive

6620 Canterbury Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Frisco
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

6620 Canterbury Drive, Frisco, TX 75035

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
garage
media room
SPOTLESS, MOVE IN READY! 3 BEDROOMS UP AND GAMEROOM-TECH CENTER FOR THE KIDS. 4TH BEDROOM-STUDY OR MEDIA ROOM DOWN! LARGE FORMAL DINING ,KITCHEN REMODELED & UPDATED WITH CUSTOM CABINETS, GRANITE COUNTERS, DOUBLE GRANITE SINK,INSTANT HOT WATER,FAUCETS& FIXTURES. BLT IN COOK BOOK NITCH IN BREAKFAST AREA, FARM HOUSE SCREEN DOOR, TILE FLOORS IN KITCHEN, BREAKFAST, HALL AND BATHS. KITCHEN OPEN TO FAMILY AREA WITH TWO STORY WALL OF WINDOWS OVER LOOKING COVERED BACK PATIO AND BIG CORNER YARD. SECURITY SYS. WALKING DISTANCE TO GREAT SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6620 Canterbury Drive have any available units?
6620 Canterbury Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 6620 Canterbury Drive have?
Some of 6620 Canterbury Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6620 Canterbury Drive currently offering any rent specials?
6620 Canterbury Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6620 Canterbury Drive pet-friendly?
No, 6620 Canterbury Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 6620 Canterbury Drive offer parking?
Yes, 6620 Canterbury Drive offers parking.
Does 6620 Canterbury Drive have units with washers and dryers?
No, 6620 Canterbury Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6620 Canterbury Drive have a pool?
No, 6620 Canterbury Drive does not have a pool.
Does 6620 Canterbury Drive have accessible units?
No, 6620 Canterbury Drive does not have accessible units.
Does 6620 Canterbury Drive have units with dishwashers?
Yes, 6620 Canterbury Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
How Much Should I Spend on Rent?
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Best Cities for Pets 2019
How to Rent an Apartment Out of State
Top Cities For Cat Lovers
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Sonsrena
9425 Rolater Rd
Frisco, TX 75035
MAA Frisco Bridges
3200 Rifle Gap Rd
Frisco, TX 75034
Cortland Preston North
9440 Stratton Dr
Frisco, TX 75035
Station House
4141 Frisco Green Ave
Frisco, TX 75034
Republic House at Frisco Bridges
8568 Warren Pkwy
Frisco, TX 75034
Twelve Cowboys Way
12 Cowboys Way
Frisco, TX 75034
Sorrel Phillips Creek Ranch
5050 Farm to Market Rd 423
Frisco, TX 75034
Echelon at The Summit
3033 Ohio Dr
Frisco, TX 75035

Similar Pages

Frisco 1 BedroomsFrisco 2 Bedrooms
Frisco 2 Bedrooms, 2 BathroomsFrisco Apartments with Pool
Frisco Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Carrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebriar

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District