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5765 Red Hill Lane
Last updated September 18 2019 at 7:32 PM

5765 Red Hill Lane

5765 Red Hill Lane · No Longer Available
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Location

5765 Red Hill Lane, Frisco, TX 75034
Starwood

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
game room
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5765 Red Hill Lane have any available units?
5765 Red Hill Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 5765 Red Hill Lane have?
Some of 5765 Red Hill Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5765 Red Hill Lane currently offering any rent specials?
5765 Red Hill Lane is not currently offering any rent specials.
Is 5765 Red Hill Lane pet-friendly?
No, 5765 Red Hill Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 5765 Red Hill Lane offer parking?
Yes, 5765 Red Hill Lane offers parking.
Does 5765 Red Hill Lane have units with washers and dryers?
No, 5765 Red Hill Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 5765 Red Hill Lane have a pool?
Yes, 5765 Red Hill Lane has a pool.
Does 5765 Red Hill Lane have accessible units?
No, 5765 Red Hill Lane does not have accessible units.
Does 5765 Red Hill Lane have units with dishwashers?
Yes, 5765 Red Hill Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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