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5228 Evening Sun Drive
Last updated December 15 2019 at 11:32 PM

5228 Evening Sun Drive

5228 Evening Sun Drive · No Longer Available
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Location

5228 Evening Sun Drive, Frisco, TX 75034

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
clubhouse
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
game room
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5228 Evening Sun Drive have any available units?
5228 Evening Sun Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 5228 Evening Sun Drive have?
Some of 5228 Evening Sun Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5228 Evening Sun Drive currently offering any rent specials?
5228 Evening Sun Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5228 Evening Sun Drive pet-friendly?
No, 5228 Evening Sun Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 5228 Evening Sun Drive offer parking?
Yes, 5228 Evening Sun Drive offers parking.
Does 5228 Evening Sun Drive have units with washers and dryers?
No, 5228 Evening Sun Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5228 Evening Sun Drive have a pool?
Yes, 5228 Evening Sun Drive has a pool.
Does 5228 Evening Sun Drive have accessible units?
No, 5228 Evening Sun Drive does not have accessible units.
Does 5228 Evening Sun Drive have units with dishwashers?
Yes, 5228 Evening Sun Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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