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2149 Mason Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2149 Mason Drive

2149 Mason Drive · No Longer Available
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Location

2149 Mason Drive, Frisco, TX 75034
Stonebriar

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
garage
UPDATED CUSTOM ON A CORNER LOT! ...RECENT UPDATES INCLUDE HARDWOOD FLOORS, KITCHEN CABINETS, SS APPLIANCES’ GRANITE COUNTERTOPS IN KITCHEN, ALL BATHS AND UTILITY RM! NEW ROOF 2017 & ONE AC UNIT REPLACED 2017! PLANTATION SHUTTERS THRUOUT! SOARING CEILINGS AND HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT ENTRY, DINING AND LIVING ROOM! PRIVATE MASTER DOWNSTAIRS FEATURES HUGE BATH WITH SPLIT LEVEL VANITY, SEP SHOWER AND JETTED TUB! GLASS BLOCK WINDOW FOR NATURAL LIGHT! ENORMOUS MASTER CLOSET! UPSTAIRS FEATURES 2 OVERSIZED SECONDARY BEDROOMS AND GAMEROOM LOFT! ONE OF THE LARGER BACKYARDS FOR THIS NEIGHBORHOOD, COVERED PATIO..... HOA INCLUDES FRONT & SIDE MAINTENANCE! GATED COMMUNITY,

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2149 Mason Drive have any available units?
2149 Mason Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 2149 Mason Drive have?
Some of 2149 Mason Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2149 Mason Drive currently offering any rent specials?
2149 Mason Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2149 Mason Drive pet-friendly?
No, 2149 Mason Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 2149 Mason Drive offer parking?
Yes, 2149 Mason Drive offers parking.
Does 2149 Mason Drive have units with washers and dryers?
No, 2149 Mason Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2149 Mason Drive have a pool?
No, 2149 Mason Drive does not have a pool.
Does 2149 Mason Drive have accessible units?
No, 2149 Mason Drive does not have accessible units.
Does 2149 Mason Drive have units with dishwashers?
Yes, 2149 Mason Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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