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13379 Roadster Drive
Last updated September 20 2019 at 2:41 AM

13379 Roadster Drive

13379 Roadster Drive · No Longer Available
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Location

13379 Roadster Drive, Frisco, TX 75033
Grayhawk

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
playground
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
playground
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13379 Roadster Drive have any available units?
13379 Roadster Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 13379 Roadster Drive have?
Some of 13379 Roadster Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13379 Roadster Drive currently offering any rent specials?
13379 Roadster Drive is not currently offering any rent specials.
Is 13379 Roadster Drive pet-friendly?
No, 13379 Roadster Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 13379 Roadster Drive offer parking?
Yes, 13379 Roadster Drive offers parking.
Does 13379 Roadster Drive have units with washers and dryers?
No, 13379 Roadster Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 13379 Roadster Drive have a pool?
No, 13379 Roadster Drive does not have a pool.
Does 13379 Roadster Drive have accessible units?
No, 13379 Roadster Drive does not have accessible units.
Does 13379 Roadster Drive have units with dishwashers?
Yes, 13379 Roadster Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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