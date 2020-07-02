All apartments in Fort Worth
Find more places like 9144 Cottonwood Village Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Worth, TX
/
9144 Cottonwood Village Drive
Last updated August 26 2019 at 11:09 PM

9144 Cottonwood Village Drive

9144 Cottonwood Village Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Fort Worth
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all

Location

9144 Cottonwood Village Drive, Fort Worth, TX 76120
Academy at Waterchase

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
IMMEDIATE MOVE IN!! AMENITIES: GATED COMMUNITY*LAWN CARE INCLUDED*FRIDGE, WASHER & DRYER INCLUDED. LOCATION: 4 MINUTES TO I-30*24 MILES TO DOWNTOWN DALLAS*11.5 MILES TO DOWNTOWN FORT WORTH*17 MILES TO DFW AIRPORT. COMMUNITY INFO: GATED*SMALL NEIGHBORHOOD*WALKABLE TO WATERCHASE GOLF CLUB*SHOPPING & DINING CLOSE-BY. HOME: 3 BED, 3 BATH, 2 LIVING, 2 DINING*GORGEOUS WOOD FLOORS*HUGE KITCHEN WITH ISLAND & WALK-IN PANTRY*MASTER SUITE WITH SITTING AREA*LARGE CLOSETS FOR STORAGE*CORNER LOT*GARAGE DOOR OPENERS. Don't miss out on living in this charming, gated community for a great price! You'll be close to everything in Dallas, Fort Worth & in between! $60 application fee per person over 18.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9144 Cottonwood Village Drive have any available units?
9144 Cottonwood Village Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 9144 Cottonwood Village Drive have?
Some of 9144 Cottonwood Village Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9144 Cottonwood Village Drive currently offering any rent specials?
9144 Cottonwood Village Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9144 Cottonwood Village Drive pet-friendly?
No, 9144 Cottonwood Village Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 9144 Cottonwood Village Drive offer parking?
Yes, 9144 Cottonwood Village Drive offers parking.
Does 9144 Cottonwood Village Drive have units with washers and dryers?
Yes, 9144 Cottonwood Village Drive offers units with in unit laundry.
Does 9144 Cottonwood Village Drive have a pool?
No, 9144 Cottonwood Village Drive does not have a pool.
Does 9144 Cottonwood Village Drive have accessible units?
No, 9144 Cottonwood Village Drive does not have accessible units.
Does 9144 Cottonwood Village Drive have units with dishwashers?
Yes, 9144 Cottonwood Village Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
What Makes Your Apartment Cost More?
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
How Long Does it Take to Find an Apartment?
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Trinity at Left Bank
411 Harrold St
Fort Worth, TX 76107
Rivervue
5828 Arborlawn Drive
Fort Worth, TX 76109
Sorrento Apartments
5800 Sandshell Dr
Fort Worth, TX 76137
Rocco Apartment Homes
9001 Randol Mill Rd
Fort Worth, TX 76120
Cameron Creek
5209 Bryant Irvin Rd
Fort Worth, TX 76132
Trinity District Urban Apartments
432 Samuels Ave
Fort Worth, TX 76102
Cortland Fossil Creek
6101 N Riverside Blvd
Fort Worth, TX 76177
Alta Champions Circle
15848 Championship Parkway
Fort Worth, TX 76177

Similar Pages

Fort Worth 1 BedroomsFort Worth 2 Bedrooms
Fort Worth Dog Friendly ApartmentsFort Worth Pet Friendly Places
Fort Worth Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Downtown Fort WorthCity ViewCentre Port Business Park
Fairway BendHarmony HillsWoodhaven
Overton SouthScenic Bluff

Apartments Near Colleges

Tarrant County College DistrictTexas Christian University
University of North Texas Health Science CenterTexas Wesleyan University
Amberton University