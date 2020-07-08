All apartments in Denton
Find more places like 815 Haynes Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Denton, TX
/
815 Haynes Street
Last updated June 16 2020 at 9:23 PM

815 Haynes Street

815 Haynes Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Denton
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all

Location

815 Haynes Street, Denton, TX 76201

Amenities

patio / balcony
parking
furnished
oven
refrigerator
Unit Amenities
furnished
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
LEASE UNTIL DEC 15, 2020 ONLY...NO PETS .....READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY !PACK YOUR BAGS THAT IS ALL YOU WILL NEED! MOVE RIGHT IN.... THE LIGHTS HAVE BEEN LEFT ON FOR YOU! ALL INTERESTED PARTIES OR AGENTS MUST CALL 940-453-5159 TO VIEW. FULLY TASTEFULLY FURNISHED NOSTALGIC FAMILY OWNED BUNGALOW IN THE HEART OF UNT DISTRICT DESIGNED FOR 1 PERSON. NO EXCEPTIONS IN DATES.. WALKING DISTANCE TO UNT, SCHOOLS, SHOPPING ETC. BE MESMERIZED BY THE CHARM AND DECLARE IT HOME BEFORE ITS GONE. MOVE FAST! WON'T LAST!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 815 Haynes Street have any available units?
815 Haynes Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denton, TX.
How much is rent in Denton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denton Rent Report.
What amenities does 815 Haynes Street have?
Some of 815 Haynes Street's amenities include patio / balcony, parking, and furnished. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 815 Haynes Street currently offering any rent specials?
815 Haynes Street is not currently offering any rent specials.
Is 815 Haynes Street pet-friendly?
No, 815 Haynes Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denton.
Does 815 Haynes Street offer parking?
Yes, 815 Haynes Street offers parking.
Does 815 Haynes Street have units with washers and dryers?
No, 815 Haynes Street does not offer units with in unit laundry.
Does 815 Haynes Street have a pool?
No, 815 Haynes Street does not have a pool.
Does 815 Haynes Street have accessible units?
No, 815 Haynes Street does not have accessible units.
Does 815 Haynes Street have units with dishwashers?
No, 815 Haynes Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
Helpful Articles
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
What to Include in a Roommate Agreement
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Vintage Pads
2424 West Oak Street
Denton, TX 76201
Discovery Park
3925 North Elm Street
Denton, TX 76207
Zen
910 Eagle Dr
Denton, TX 76201
Crash Pads II
1111 Eagle Drive
Denton, TX 76201
Hickory Creek Ranch
2700 Cedar Creek Lane
Denton, TX 76210
Oak Meadows
1810 Teasley Ln
Denton, TX 76205
The Lodge at Pecan Creek
6503 S Shady Shores Rd
Denton, TX 76208
Starlite
425 Fulton Street
Denton, TX 76201

Similar Pages

Denton 1 BedroomsDenton 2 Bedrooms
Denton Apartments with ParkingDenton Dog Friendly Apartments
Denton Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Frisco, TXCarrollton, TXMcKinney, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TXBedford, TX
Grapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TXRowlett, TX

Apartments Near Colleges

University of North TexasTexas Woman's University
Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at Dallas