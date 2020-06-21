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Queens, NY
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214-32 Waters Edge Drive, #2
Last updated June 4 2020 at 8:46 PM

214-32 Waters Edge Drive, #2

214-32 Water's Edge Drive · (718) 229-2011
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Location

214-32 Water's Edge Drive, Queens, NY 11360
Bayside

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$2,700

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3 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
AVAILABLE WITH CENTRAL AIR CONDITION 3 BR, 2 FULL BATH DUPLEX IN MINT CONDITION WITH DEDICATED 2 PARKING SPOT. BY BAY TERRACE.EASY ACCESS TO MAJOR TRANSPORTATION HIGHWAYS, DIRECT BUSS TO MANHATTAN, LIRR AND FLUSHING: QM2,QM32,Q13,Q28,Q16. POTENTIAL TENANTS PLEASE REQUEST FROM YOUR AGENTS TO DISCLOSE **NYSAR -COVID-19 DISCLOSURE/ BE INFORM ** BEFORE SETTING ANY APPOINTMENTS. Listing brokered by Charles Rutenberg Realty Inc, contact Rosy Chalif at (917)202-2021 or rosy@rosysrealestate.com

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 214-32 Waters Edge Drive, #2 have any available units?
214-32 Waters Edge Drive, #2 has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 214-32 Waters Edge Drive, #2 have?
Some of 214-32 Waters Edge Drive, #2's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 214-32 Waters Edge Drive, #2 currently offering any rent specials?
214-32 Waters Edge Drive, #2 isn't currently offering any rent specials.
Is 214-32 Waters Edge Drive, #2 pet-friendly?
No, 214-32 Waters Edge Drive, #2 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queens.
Does 214-32 Waters Edge Drive, #2 offer parking?
Yes, 214-32 Waters Edge Drive, #2 does offer parking.
Does 214-32 Waters Edge Drive, #2 have units with washers and dryers?
Yes, 214-32 Waters Edge Drive, #2 offers units with in unit laundry.
Does 214-32 Waters Edge Drive, #2 have a pool?
No, 214-32 Waters Edge Drive, #2 does not have a pool.
Does 214-32 Waters Edge Drive, #2 have accessible units?
No, 214-32 Waters Edge Drive, #2 does not have accessible units.
Does 214-32 Waters Edge Drive, #2 have units with dishwashers?
Yes, 214-32 Waters Edge Drive, #2 has units with dishwashers.
Does 214-32 Waters Edge Drive, #2 have units with air conditioning?
Yes, 214-32 Waters Edge Drive, #2 has units with air conditioning.
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