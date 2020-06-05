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763 MONTGOMERY ST
Last updated June 18 2020 at 3:08 AM

763 MONTGOMERY ST

763 Montgomery Street · (201) 894-8004
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Location

763 Montgomery Street, Jersey City, NJ 07306
McGinley Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit B · Avail. now

$2,000

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2 Bed · 1 Bath

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
RENOVATED AND THOROUGHLY MODERN 2 BED 1 BATH APARTMENT IN JOURNAL SQUARE. QUIET WALK-UP BUILDING ON HISTORIC BLOCK. EASY ACCESS TO SHOPPING, DINING AND TRANSPORTATION. BRAND NEW HARDWOOD FLOORS BOTH INSIDE AND OUTSIDE THE UNIT. LARGE OPEN LIVING AREA WITH RECESSED LIGHTING, STORAGE CLOSETS, AND UPDATED ELECTRICAL. LARGE KITCHEN WITH PENDANT LIGHTING OVER AN EAT-AT PENINSULA/BREAKFAST BAR, TONS OF CABINET SPACE AND BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING GAS RANGE, DISHWASHER, MICROWAVE, AND FRIDGE. NEST THERMOSTAT, CODED KEYPAD ENTRY AND RING PRO VIDEO DOORBELL. SMART HOME DEVICES & LIGHTING (WINK) BRAND NEW BATHROOM WITH CONTEMPORARY FINISHES AND FULL SIZE TUB AND VANITY. BOTH BEDROOMS ARE AMPLE AND ONE HAS HIS/HERS CLOSETS. A DREAM APARTMENT IN AN UP AND COMING NEIGHBORHOOD - COMMUTER'S DREAM!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 763 MONTGOMERY ST have any available units?
763 MONTGOMERY ST has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jersey City, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jersey City Rent Report.
What amenities does 763 MONTGOMERY ST have?
Some of 763 MONTGOMERY ST's amenities include hardwood floors, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 763 MONTGOMERY ST currently offering any rent specials?
763 MONTGOMERY ST isn't currently offering any rent specials.
Is 763 MONTGOMERY ST pet-friendly?
No, 763 MONTGOMERY ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jersey City.
Does 763 MONTGOMERY ST offer parking?
No, 763 MONTGOMERY ST does not offer parking.
Does 763 MONTGOMERY ST have units with washers and dryers?
No, 763 MONTGOMERY ST does not offer units with in unit laundry.
Does 763 MONTGOMERY ST have a pool?
No, 763 MONTGOMERY ST does not have a pool.
Does 763 MONTGOMERY ST have accessible units?
No, 763 MONTGOMERY ST does not have accessible units.
Does 763 MONTGOMERY ST have units with dishwashers?
Yes, 763 MONTGOMERY ST has units with dishwashers.
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