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Minneapolis, MN
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1314 6th Street NE
Last updated October 8 2019 at 7:20 AM

1314 6th Street NE

1314 Northeast 6th Street · No Longer Available
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Location

1314 Northeast 6th Street, Minneapolis, MN 55413
Sheridan

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pet friendly
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
hardwood floors
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
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pet friendly
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PETS MAYBE---EXTRA RENT AND PET FEE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1314 6th Street NE have any available units?
1314 6th Street NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Minneapolis, MN.
How much is rent in Minneapolis, MN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Minneapolis Rent Report.
What amenities does 1314 6th Street NE have?
Some of 1314 6th Street NE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1314 6th Street NE currently offering any rent specials?
1314 6th Street NE is not currently offering any rent specials.
Is 1314 6th Street NE pet-friendly?
Yes, 1314 6th Street NE is pet friendly.
Does 1314 6th Street NE offer parking?
Yes, 1314 6th Street NE offers parking.
Does 1314 6th Street NE have units with washers and dryers?
Yes, 1314 6th Street NE offers units with in unit laundry.
Does 1314 6th Street NE have a pool?
No, 1314 6th Street NE does not have a pool.
Does 1314 6th Street NE have accessible units?
No, 1314 6th Street NE does not have accessible units.
Does 1314 6th Street NE have units with dishwashers?
No, 1314 6th Street NE does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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