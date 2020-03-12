500 Ford Street

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1 BEDROOM, 1 BATH CONDO UPPER RANCH IN WILLOW BROOK CONDOS. UPDATED IN 2012, NEWER CARPET, NEWER STAINLESS APPLIANCES INCLUDE STOVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR, UPDATED CABINETS, AND BATH. 19 x 11 LIVING AREA WITH DOOR WALL TO BALCONY. SPACIOUS BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET. 1 CAR GARAGE. HEAT (GAS) AND WATER, LAWN MAINTENANCE, SNOW REMOVAL INCLUDED IN RENT. GATED STORAGE AREA IN COMMON BASEMENT WITH COIN-OPERATED WASHER & DRYER. WALK TO DOWNTOWN PLYMOUTH FESTIVALS, SHOPPING, DINING, AND FARMER'S MARKET. APPLICATION INCLUDES FULL CREDIT REPORT WITH SCORE. 1 MONTH PAYSTUBS, 1'ST MONTHS RENT- 1 1/2 MONTH SEC DEPOSIT, $200.00 NON-REFUND CLEANING FEE. NO PET COMMUNITY.