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Plymouth, MI
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500 Ford Street
Last updated June 18 2020 at 12:50 PM

500 Ford Street

500 Ford St · (734) 459-4700
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Location

500 Ford St, Plymouth, MI 48170

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 5 · Avail. now

$1,100

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1 Bed · 1 Bath · 688 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 500 Ford Street have any available units?
500 Ford Street has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 500 Ford Street have?
Some of 500 Ford Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 500 Ford Street currently offering any rent specials?
500 Ford Street isn't currently offering any rent specials.
Is 500 Ford Street pet-friendly?
No, 500 Ford Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plymouth.
Does 500 Ford Street offer parking?
Yes, 500 Ford Street does offer parking.
Does 500 Ford Street have units with washers and dryers?
Yes, 500 Ford Street offers units with in unit laundry.
Does 500 Ford Street have a pool?
No, 500 Ford Street does not have a pool.
Does 500 Ford Street have accessible units?
No, 500 Ford Street does not have accessible units.
Does 500 Ford Street have units with dishwashers?
Yes, 500 Ford Street has units with dishwashers.
Does 500 Ford Street have units with air conditioning?
No, 500 Ford Street does not have units with air conditioning.
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