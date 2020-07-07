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Towson, MD
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218 MARYLAND AVENUE
Last updated January 15 2020 at 12:44 AM

218 MARYLAND AVENUE

218 Maryland Avenue · No Longer Available
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Location

218 Maryland Avenue, Towson, MD 21286
Towson Manor Village

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
media room
BRIGHT, RENOVATED, SEMI-DETACHED HOME WITH 3 BEDROOMS, 2 FULL BATHS. RENOVATED KITCHEN (NEW CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS AND ALL NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES), NEWLY REFINISHED GLEAMING HARDWOOD FLOORS, FRESHLY PAINTED THROUGHOUT, IN-UNIT WASHER/DRYER, CENTRAL AIR, NEWLY FINISHED BASEMENT WITH FULL BATH, FRONT & REAR PORCHES AND FENCED YARD WITH SHED. FANTASTIC LOCATION NEAR TOWSON MANOR PARK. TUCKED AWAY BUT WITHIN WALKING DISTANCE OF ALL OF TOWSON'S ATTRACTIONS INCLUDING TOWSONTOWN MALL, MOVIE THEATER, RESTAURANTS AND SHOPS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 218 MARYLAND AVENUE have any available units?
218 MARYLAND AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Towson, MD.
How much is rent in Towson, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Towson Rent Report.
What amenities does 218 MARYLAND AVENUE have?
Some of 218 MARYLAND AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 218 MARYLAND AVENUE currently offering any rent specials?
218 MARYLAND AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 218 MARYLAND AVENUE pet-friendly?
No, 218 MARYLAND AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Towson.
Does 218 MARYLAND AVENUE offer parking?
No, 218 MARYLAND AVENUE does not offer parking.
Does 218 MARYLAND AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 218 MARYLAND AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 218 MARYLAND AVENUE have a pool?
No, 218 MARYLAND AVENUE does not have a pool.
Does 218 MARYLAND AVENUE have accessible units?
No, 218 MARYLAND AVENUE does not have accessible units.
Does 218 MARYLAND AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 218 MARYLAND AVENUE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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