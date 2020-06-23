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141 STANMORE ROAD
Last updated April 14 2020 at 5:36 PM

141 STANMORE ROAD

141 Stanmore Road · No Longer Available
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Location

141 Stanmore Road, Towson, MD 21212
Rodgers Forge

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 141 STANMORE ROAD have any available units?
141 STANMORE ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Towson, MD.
How much is rent in Towson, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Towson Rent Report.
What amenities does 141 STANMORE ROAD have?
Some of 141 STANMORE ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 141 STANMORE ROAD currently offering any rent specials?
141 STANMORE ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 141 STANMORE ROAD pet-friendly?
No, 141 STANMORE ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Towson.
Does 141 STANMORE ROAD offer parking?
No, 141 STANMORE ROAD does not offer parking.
Does 141 STANMORE ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 141 STANMORE ROAD offers units with in unit laundry.
Does 141 STANMORE ROAD have a pool?
No, 141 STANMORE ROAD does not have a pool.
Does 141 STANMORE ROAD have accessible units?
No, 141 STANMORE ROAD does not have accessible units.
Does 141 STANMORE ROAD have units with dishwashers?
Yes, 141 STANMORE ROAD has units with dishwashers.
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Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

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