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North Bethesda, MD
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10661 MONTROSE AVENUE
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10661 MONTROSE AVENUE

10661 Montrose Avenue · No Longer Available
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Location

10661 Montrose Avenue, North Bethesda, MD 20814

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
air conditioning
playground
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10661 MONTROSE AVENUE have any available units?
10661 MONTROSE AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in North Bethesda, MD.
What amenities does 10661 MONTROSE AVENUE have?
Some of 10661 MONTROSE AVENUE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10661 MONTROSE AVENUE currently offering any rent specials?
10661 MONTROSE AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 10661 MONTROSE AVENUE pet-friendly?
No, 10661 MONTROSE AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Bethesda.
Does 10661 MONTROSE AVENUE offer parking?
Yes, 10661 MONTROSE AVENUE offers parking.
Does 10661 MONTROSE AVENUE have units with washers and dryers?
No, 10661 MONTROSE AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 10661 MONTROSE AVENUE have a pool?
Yes, 10661 MONTROSE AVENUE has a pool.
Does 10661 MONTROSE AVENUE have accessible units?
No, 10661 MONTROSE AVENUE does not have accessible units.
Does 10661 MONTROSE AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 10661 MONTROSE AVENUE has units with dishwashers.
Does 10661 MONTROSE AVENUE have units with air conditioning?
Yes, 10661 MONTROSE AVENUE has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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