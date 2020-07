425 BROOKS COURT

Amenities

Unit Amenities hardwood floors patio / balcony stainless steel Property Amenities bbq/grill

Available July - Well maintained house for rent in Glen Burnie. This house features 5 bedrooms & 3 full baths, hardwood floors, stainless steel appliances, fully finished basement, a nice fenced backyard, driveway, a deck to grill this summer and much more. Contact me for further information. The application fee is $35 per applicant. Disponible en Julio. Casa bien mantenida en alquiler en Glen Burnie. Esta casa cuenta con 5 habitaciones y 3 ba~os completos, pisos de madera, electrodom~sticos de acero inoxidable, s~tano completamente terminado, un bonito patio trasero cercado, entrada de auto, una terraza para asar este verano y mucho m~s. Cont~ctame para m~s informaci~n. La aplicacion de renta es de $ 35 por aplicante.