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Germantown, MD
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19904 Stoney Point Way
Last updated October 22 2019 at 1:38 PM

19904 Stoney Point Way

19904 Stoney Point Way · No Longer Available
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Location

19904 Stoney Point Way, Germantown, MD 20876

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
19904 Stoney Point Way Available 11/01/19 WONDERFULLY APPOINTED TOWNHOME - THIS TOWNHOME SHOWS PRIDE OF OWNERSHIP!!!

OWNER HAS METICULOUSLY MAINTAINED THE HOME AND HAS COMPLETED SOME UPGRADES!!!

NEW ECONOMICAL HVAC SYSTEM, SOME NEWER APPLIANCES, FRESH PAINT AND UPDATES IN THE BATHROOMS!!!

VERY LARGE TWO LEVEL TOWNHOME WITH 3 BEDROOMS AND 2 FULL BATHS UPSTAIRS!!! THE MAIN LEVEL HAS A LARGE LIVING ROOM, DINING ROOM AND KITCHEN!!! THERE IS A PATIO DOOR THAT LEADS TO THE BACKYARD!!!

OWNER CAN LEAVE FURNITURE SO LET US KNOW IF YOU WOULD LIKE SOME OF IT TO CONVEY!!!

(RLNE5156852)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19904 Stoney Point Way have any available units?
19904 Stoney Point Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Germantown, MD.
How much is rent in Germantown, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Germantown Rent Report.
What amenities does 19904 Stoney Point Way have?
Some of 19904 Stoney Point Way's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19904 Stoney Point Way currently offering any rent specials?
19904 Stoney Point Way is not currently offering any rent specials.
Is 19904 Stoney Point Way pet-friendly?
Yes, 19904 Stoney Point Way is pet friendly.
Does 19904 Stoney Point Way offer parking?
No, 19904 Stoney Point Way does not offer parking.
Does 19904 Stoney Point Way have units with washers and dryers?
No, 19904 Stoney Point Way does not offer units with in unit laundry.
Does 19904 Stoney Point Way have a pool?
No, 19904 Stoney Point Way does not have a pool.
Does 19904 Stoney Point Way have accessible units?
No, 19904 Stoney Point Way does not have accessible units.
Does 19904 Stoney Point Way have units with dishwashers?
No, 19904 Stoney Point Way does not have units with dishwashers.
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