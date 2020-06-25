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Bethesda, MD
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6820 WISCONSIN AVE #6007
Last updated July 6 2019 at 10:16 PM

6820 WISCONSIN AVE #6007

6820 Maryland Highway 355 · No Longer Available
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Location

6820 Maryland Highway 355, Bethesda, MD 20815

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
doorman
gym
parking
garage
guest suite
lobby
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6820 WISCONSIN AVE #6007 have any available units?
6820 WISCONSIN AVE #6007 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bethesda, MD.
What amenities does 6820 WISCONSIN AVE #6007 have?
Some of 6820 WISCONSIN AVE #6007's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6820 WISCONSIN AVE #6007 currently offering any rent specials?
6820 WISCONSIN AVE #6007 is not currently offering any rent specials.
Is 6820 WISCONSIN AVE #6007 pet-friendly?
No, 6820 WISCONSIN AVE #6007 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bethesda.
Does 6820 WISCONSIN AVE #6007 offer parking?
Yes, 6820 WISCONSIN AVE #6007 offers parking.
Does 6820 WISCONSIN AVE #6007 have units with washers and dryers?
Yes, 6820 WISCONSIN AVE #6007 offers units with in unit laundry.
Does 6820 WISCONSIN AVE #6007 have a pool?
No, 6820 WISCONSIN AVE #6007 does not have a pool.
Does 6820 WISCONSIN AVE #6007 have accessible units?
No, 6820 WISCONSIN AVE #6007 does not have accessible units.
Does 6820 WISCONSIN AVE #6007 have units with dishwashers?
Yes, 6820 WISCONSIN AVE #6007 has units with dishwashers.
Does 6820 WISCONSIN AVE #6007 have units with air conditioning?
No, 6820 WISCONSIN AVE #6007 does not have units with air conditioning.
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