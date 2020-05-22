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Bethesda, MD
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5506 BEECH AVE
Last updated May 13 2020 at 4:27 PM

5506 BEECH AVE

5506 Beech Avenue · No Longer Available
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Location

5506 Beech Avenue, Bethesda, MD 20814

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accepts section 8
parking
WELCOME TO THIS RESTORED QUEEN ANN VICTORIAN HOUSE BOASTING LARGE PICTURESQUE WINDOWS, ANTIQUE REFINISHED WOOD FLOORS, STAINED-GLASS TRANSOM, WRAP-AROUND VERANDA & GRACIOUS TREES IN HUGE TREES IN LARGE FENCED YARD, RENOVATED EAT-IN KITCHEN W/CUSTOM CHERRY CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, SLATE FLOOR, NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, & HUGE PANTRY, FIREPLACE IN LIVING ROOM, CENTRAL AIR CONDITION, RADIATOR HEAT, HIGH EFFICIENCY WASHER/DRYER - 3 BEDROOMS UP PLUS BONUS FINISHED ATTIC/OFFFICE OR STUDIO OR PLAYROOM, 1 BEDROOM & FULL BATH IN BASEMENT - OFF-STREET PARKING, LARGE STORAGE SHED - LARGE FLAT FENCED YARD - CLOSE TO BCC YMCA & BETHESDA TROLLEY TRAIL ~ BIKE PATH. VERY CLOSE TO FRENCH LYCEE ROCHAMBEAU-FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL, 495/I-270, WALTER REED MEDICAL CENTER, NIH - ACROSS STREET FROM BETHESDA COUNTRY DAY PRESCHOOL, SUBURBAN HOSPITAL - CLOSE TO METRO & RIDE-ON BUSES - SECTION 8 WELCOME

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5506 BEECH AVE have any available units?
5506 BEECH AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bethesda, MD.
What amenities does 5506 BEECH AVE have?
Some of 5506 BEECH AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5506 BEECH AVE currently offering any rent specials?
5506 BEECH AVE is not currently offering any rent specials.
Is 5506 BEECH AVE pet-friendly?
No, 5506 BEECH AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bethesda.
Does 5506 BEECH AVE offer parking?
Yes, 5506 BEECH AVE offers parking.
Does 5506 BEECH AVE have units with washers and dryers?
Yes, 5506 BEECH AVE offers units with in unit laundry.
Does 5506 BEECH AVE have a pool?
No, 5506 BEECH AVE does not have a pool.
Does 5506 BEECH AVE have accessible units?
No, 5506 BEECH AVE does not have accessible units.
Does 5506 BEECH AVE have units with dishwashers?
Yes, 5506 BEECH AVE has units with dishwashers.
Does 5506 BEECH AVE have units with air conditioning?
Yes, 5506 BEECH AVE has units with air conditioning.
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