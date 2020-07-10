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Bethesda, MD
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5008 BENTON AVE
Last updated June 13 2020 at 9:02 AM

5008 BENTON AVE

5008 Benton Avenue · No Longer Available
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Location

5008 Benton Avenue, Bethesda, MD 20814

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5008 BENTON AVE have any available units?
5008 BENTON AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bethesda, MD.
What amenities does 5008 BENTON AVE have?
Some of 5008 BENTON AVE's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5008 BENTON AVE currently offering any rent specials?
5008 BENTON AVE is not currently offering any rent specials.
Is 5008 BENTON AVE pet-friendly?
No, 5008 BENTON AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bethesda.
Does 5008 BENTON AVE offer parking?
No, 5008 BENTON AVE does not offer parking.
Does 5008 BENTON AVE have units with washers and dryers?
No, 5008 BENTON AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 5008 BENTON AVE have a pool?
No, 5008 BENTON AVE does not have a pool.
Does 5008 BENTON AVE have accessible units?
No, 5008 BENTON AVE does not have accessible units.
Does 5008 BENTON AVE have units with dishwashers?
Yes, 5008 BENTON AVE has units with dishwashers.
Does 5008 BENTON AVE have units with air conditioning?
No, 5008 BENTON AVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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