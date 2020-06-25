All apartments in Bel Air South
Find more places like 1721 GATEHOUSE COURT.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Bel Air South, MD
/
1721 GATEHOUSE COURT
Last updated May 3 2019 at 2:23 AM

1721 GATEHOUSE COURT

1721 Gatehouse Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Bel Air South
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

1721 Gatehouse Court, Bel Air South, MD 21014

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
walk in closets
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
ONCE YOU SEE IT YOU WILL WANT TO RENT IT AND CALL IT YOUR NEW HOME!! SPACIOUS CLUSTER HOME IN BARRINGTON FEATURES 3 BEDROOMS, 2 FULL, 2 HALF BATHS-- A BEAUTIFUL LIVING ROOM WITH HARDWOOD FLOORS, VAULTED CEILING, CHAIR RAILING AND CEILING FAN--DINING ROOM WITH HARDWOOD FLOORS, CHAIR RAILING AND CROWN MOLDING--SPACIOUS KITCHEN FEATURES HARDWOOD FLOORS, ELECTRIC COOKING, BREAKFAST BAR, RECESSED LIGHTING AND CROWN MOLDING--FAMILY ROOM OFF KITCHEN WITH HARDWOOD FLOORS AND VAULTED CEILING--HALF BATH ON MAIN LEVEL--FIRST FLOOR MASTER BEDROOM WITH MASTER BATH WITH HARDWOOD FLOORS, WALK IN CLOSET, CEILING FAN AND CATHEDRAL CEILINGS--THREE SEASON SUNROOM WITH TILE FLOORING AND CEILING FAN WITH SLIDING DOOR TO CONCRETE PATIO WITH RETRACTABLE AWNING--UPPER LEVEL FEATURES HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT--2 ADDITIONAL BEDROOMS--LOFT WITH CROWN MOLDING AND BONUS ROOM WITH BOLTED CEILING--SPACIOUS LOWER LEVEL WITH FINISHED L-SHAPED AREA--LOWER HALF BATH AND UNFINISHED STORAGE AREA--FLAT BACK YARD--ATTACHED 2 CAR FRONT LOADING GARAGE WITH CONCRETE DRIVEWAY--A MUST SEE!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1721 GATEHOUSE COURT have any available units?
1721 GATEHOUSE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bel Air South, MD.
What amenities does 1721 GATEHOUSE COURT have?
Some of 1721 GATEHOUSE COURT's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1721 GATEHOUSE COURT currently offering any rent specials?
1721 GATEHOUSE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 1721 GATEHOUSE COURT pet-friendly?
No, 1721 GATEHOUSE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air South.
Does 1721 GATEHOUSE COURT offer parking?
Yes, 1721 GATEHOUSE COURT offers parking.
Does 1721 GATEHOUSE COURT have units with washers and dryers?
No, 1721 GATEHOUSE COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 1721 GATEHOUSE COURT have a pool?
No, 1721 GATEHOUSE COURT does not have a pool.
Does 1721 GATEHOUSE COURT have accessible units?
No, 1721 GATEHOUSE COURT does not have accessible units.
Does 1721 GATEHOUSE COURT have units with dishwashers?
No, 1721 GATEHOUSE COURT does not have units with dishwashers.
Does 1721 GATEHOUSE COURT have units with air conditioning?
No, 1721 GATEHOUSE COURT does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Find a Sublet
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Enclave at Box Hill
3405 McCurley Drive
Bel Air South, MD 21009
Avanti
321 Russo Way
Bel Air South, MD 21015
Woodsdale
102 Waldon Rd
Bel Air South, MD 21009
The Douglas at Constant Friendship
499 Crisfield Dr
Bel Air South, MD 21009
Seasons at Bel Air
1001 Todd Road
Bel Air South, MD 21015

Similar Pages

Bel Air South 1 BedroomsBel Air South 2 Bedrooms
Bel Air South Apartments with ParkingBel Air South Apartments with Pool
Bel Air South Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Baltimore, MDColumbia, MDGlen Burnie, MDTowson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MDCockeysville, MDAnnapolis, MDLancaster, PALaurel, MD
Odenton, MDDundalk, MDNewark, DECatonsville, MDPikesville, MDBowie, MDPerry Hall, MDMilford Mill, MDParkville, MDMiddle River, MDRandallstown, MD
Carney, MDRosedale, MDReisterstown, MDEdgewood, MDElkridge, MDAberdeen, MDCrofton, MDSouth Laurel, MDLochearn, MDPasadena, MD

Apartments Near Colleges

Franklin and Marshall CollegeLancaster Bible College
University of DelawareTowson University
Baltimore City Community College