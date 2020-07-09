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2604 HUDSON STREET
Last updated May 29 2020 at 11:08 AM

2604 HUDSON STREET

2604 Hudson Street · No Longer Available
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Location

2604 Hudson Street, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2604 HUDSON STREET have any available units?
2604 HUDSON STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 2604 HUDSON STREET have?
Some of 2604 HUDSON STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2604 HUDSON STREET currently offering any rent specials?
2604 HUDSON STREET is not currently offering any rent specials.
Is 2604 HUDSON STREET pet-friendly?
No, 2604 HUDSON STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 2604 HUDSON STREET offer parking?
Yes, 2604 HUDSON STREET offers parking.
Does 2604 HUDSON STREET have units with washers and dryers?
Yes, 2604 HUDSON STREET offers units with in unit laundry.
Does 2604 HUDSON STREET have a pool?
No, 2604 HUDSON STREET does not have a pool.
Does 2604 HUDSON STREET have accessible units?
No, 2604 HUDSON STREET does not have accessible units.
Does 2604 HUDSON STREET have units with dishwashers?
Yes, 2604 HUDSON STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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